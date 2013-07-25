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Dünya

İngiltere kraliyet bebeğinin ismi açıklandı: George Alexander Louis

İngiliz kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olan ve önceki gün dünyaya gelen kraliyet bebeğine, "George Alexander Louis" isminin verildiği açıklandı

25 Temmuz 2013 00:10

İngiliz kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olan ve önceki gün dünyaya gelen kraliyet bebeğine, "George Alexander Louis" isminin verildiği açıklandı. Cambridge Dükü William ile eşi Kate'in resmi konutu Kensington Sarayı, bebeğe verilen ismi duyururken, yeni varis "Cambridge Prensi George" olarak anılacak.

George, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in babasının da ismiydi. 1936 yılında tahta çıkan Kral 6. George, 1952 yılında hayatını kaybetmişti. "George" ismi bahis oyunlarında da favori isim olarak gösteriliyordu.

Bebeğin ikinci ismi olan Alexander'ı Kate'in koymak istediğine, Louis isminin ise babası Cambridge Dükü William'ın dördüncü ismi olduğuna dikkati çekiliyor.

Bu arada dün hastaneden taburcu olduktan sonra Londra'daki Kensington Sarayına yerleşen Kate, William ve bebeği, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry ve Kate'in kız kardeşi Pippa Middleton ziyaret etti. Çiftin ve bebeğin daha sonra, Kate'in ailesinin Berkshire'daki evine gittiği bildirildi.

 

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