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Yaşam

İngiltere Kraliçesi'nin iç çamaşırı 33 bin liraya satıldı

2. Elizabeth, külotunu 1968 yılında Şili'ye yaptığı bir ziyaret sırasında özel uçakta unutmuştu

24 Mayıs 2012 13:59

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e ait bir külot, eBay'de 11 bin 390 sterline (33 bin TL) alıcı buldu.

Kraliçe, külotunu 1968 yılında Şili'ye yaptığı bir ziyaret sırasında özel uçakta unutmuştu. Bunun üzerine uçağın pilotu, Kraliçe'nin iç çamaşırını yakın arkadaşı Macaristan doğumlu sanat koleksiyoncusu Baron Joseph Bicske Dobronyi'ye vermişti. Baronun 2010'da hayatını kaybetmesinin ardından bu ipek külot ailesi tarafından eBay'de satışa çıkarılmıştı. Külotu alanın kimliği açıklanmadı.

İpek kumaştan oluşan kilot Kraliçe Victoria'nın uzun kilodu geçen yıl bir müzayedeevinde 9 bin 375 sterline (27 bin TL) satılmıştı. Böylece Kraliçe Elizabeth'in kilodu daha fazla paraya alıcı bulmuş oldu.

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