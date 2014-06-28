İngiltere Kraliçesi, eskiyen ayakkabılarına yeni topuk takarak tekrar kullanıyor

İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in son 11 yıldır Kraliçe’nin kıyafetlerini tasarlayan modacı Steward Parvin, 88 yaşındaki Kraliçe'nin simgesi haline gelmiş olan 6,5 santimetre topuklu el yapımı ayakkabıların Londra’nın Kensington semtindeki tarihi Anello & Davide ayakkabıcısında dört kişilik bir ekip tarafından hazırlandığını söyledi.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Parvin “Kraliçe’nin ayaklarının rahatsız olması kabul edilemez. O nedenle hazırlanan her yeni ayakkabı önce ayakları Kraliçe gibi 37 numara olan bir Saray görevlisi tarafından Buckingham Sarayı koridorlarında giyilip, açılıyor. Cinders isimli saray görevlisi yeni ayakkabıları koton çoraplar ile birlikte giyip bir süre halılar üzerinde yürüyor” dedi.

Siyah, kahverengi, bej ve beyaz renklerde üretilen ayakkabıların bir çiftinin 1.000 sterline mal olduğu, ancak Kraliçe’nin eskiyen ayakkabılarına yeni topuk taktırarak her bir ayakkabıyı uzun süre kullandığı açıklandı.

1922 yılında kurulan Anello & Davide ayakkabıcısının ustalarından David Hyatt “Kraliçe için her yıl bir ya da iki ayakkabı üretiyoruz. Bazen de eski ayakkabılarının tokalarını ve topuklarını değiştirip yeniliyoruz. Kraliçe kesinlikle müsriflik yapmıyor” dedi.