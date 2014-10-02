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Dünya

İngiltere Kraliçesi deneyimli 'sakız çıkartıcısı' arıyor

Buckingham Sarayı'na gelen misafirlerin eşyalara sakız yapıştırması Kraliçe 2. Elizabeth'i kızdırdı

02 Ekim 2014 10:51

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in kraliyete ait konutlardaki sakız lekelerini çıkarabilecek deneyimli bir temizlikçi aradığı ortaya çıktı. Aranan temizlikçinin maaşı yılda 60 bin TL.

Sarayın resmi internet sitesinde yayınlanan iş ilanında, kraliyet temizlikçisi olarak işe alınacak kişinin devlete ait tarihi yapılarda parkelere ve mobilyalara yapıştırılmış olan sakızları çıkarmakla yükümlü olacağı belirtildi. İlana göre, temizlikçi yılda 16 bin sterlin (60 bin TL) maaş alacak.

Sorumlulukları arasında Buckingham Sarayı’nın da aralarında bulunduğu konutlarda, sakız lekelerini ortadan kaldırmanın yanı sıra, merdivenleri silmek, Kraliçe’nin yatağını düzenlemek ve kullandığı bardak ve tabakları yıkamak olacak.

 

Ziyaretçiler sakız bırakıyor

 

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, saraydan yapılan açıklamada “Sarayları ziyaret eden insanlardan bazıları geride sakızlarını bırakabiliyor ve bu sakızların temizlenmesi gerekiyor” denildi. İskoçya’daki Kraliyet sarayını yılda 250 bin kişinin ziyaret ettiği biliniyor.

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