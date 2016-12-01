İngiltere, Kıbrıs'ta bölünmeye karşı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kıbrıs’ta bölünme karşıtı tavırlarını dile getirirken, İngiltere’nin, "elinden geldiğince" Kıbrıs sorununun çözümü ve Ada’nın bütünleşmesi yönündeki çabalara yardımcı olmayı arzuladığını söyledi.

Milliyet'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Adası’nda temaslar yapan Johnson, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Liderlere "çözüm iradenizi destekliyoruz" mesajı veren Johnson, "müzakerelerde büyük ilerlemeler elde edildiğini" savundu. Kıbrıs’ta daha yapılacak çok şeyin olduğunu da belirten İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin elinden gelen yardımı yapma konusunda bir taahhüdü bulunduğunu, ancak bunun Kıbrıs insanına bağlı olduğunu söyledi.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Akıncı da, "Kıbrıs’ta yaşanan tıkanıklığın sorumlusunun Rum tarafı olduğunu" yeniledi. İlerleme sağlanırsa, 2017 ortalarında referandumların yapılabileceğini ifade eden Akıncı, cumhurbaşkanlığına seçilirken halka kendi neslinin (çözümde) son denemesini yapmakta olduğunun bilinciyle hareket edeceğinin sözünü verdiğini hatırlattı.

Akıncı Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşme tarihinin sorulması üzerine, 4 Aralık’ın konuşulduğunu, ancak bunun teyit edilmemiş bir tarih olduğunu söyledi. Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın da kendilerinin anlatıklarını iyi algıladığını belirtti.