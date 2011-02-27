-İNGİLTERE, KADDAFİ'NİN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRDI LONDRA (A.A) - 27.02.2011 - İngiltere'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğullarının diplomatik dokunulmazlığını kaldırdığı bildirildi. Dışişleri Bakanı William Hague, BBC'ye yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin gitmesinin zamanının geldiğini söyledi. Hague, dün gece Kaddafi'nin İngiltere'deki diplomatik dokunulmazlığını kaldıran bir yönetmelik imzaladığını, bunun oğullarını, ailesini ve ev halkını da kapsadığını bildirdi. -BMMYK: LİBYA'DAN 100 BİN KİŞİ KAÇTI BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubattan beri ülkeyi terk eden çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 100 bin kadar kişiden 55 bininin yarısının Mısır'a gittiğini bildirildi. Merkezi Cenevre'de bulunan BMMYK ayrıca, dün gece Tunus'taki Cerbe'ye havadan yardım malzemesi göndermeye başladığını ve Libya sınırına da gönderileceğini bildirdi. -RAS CEDİR'DEN TUNUS'A DÜN YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ GEÇTİ Libya ile Tunus arasındaki başlıca sınır kapısı olan Ras Cedir'den dün, 10 bini aşkın kişinin Tunus'a geçtiği bildirildi. AFP'nin yerel Kızılay yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, Tunus'a geçenlerin çoğunluğunu Mısırlılar oluşturuyor. Haberde, son bir haftada söz konusu sınır kapısından 40 bini aşkın kişinin geçtiği, bunların 15 binden fazlasının Mısırlılar olduğu kaydedildi. Kapıdan geçişlerin bugün de sürdüğünü ifade eden yetkililer, bir insani kriz yaşandığını belirterek yardım çağrısında bulundular. Bu arada, Libyalı gümrük görevlilerinin bu sınır kapısını 2 gün önce terk ettikleri, ancak Muammer Kaddafi yönetimine bağlı asker ve polislerin mevcudiyetinin sürdüğü bildirildi. -UMMAN'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ Umman'ın sanayi kenti Sohar'da, siyasi reform talebiyle yapılan gösteriyi dağıtmak isteyen polisin plastik mermiyle ateş açması sonucu 2 kişi öldü. Reuters'ın haberine göre bir görgü tanığı, "2 kişi, polisin kalabalık üzerine plastik mermiyle ateş açması sonrasında öldü" dedi. Göstericilerin de polis güçlerine taşlarla saldırdığı bildirildi. Görgü tanıkları, ordu birliklerinin olayların meydana geldiği bölgede güvenliği sağlamak üzere harekete geçtiğini belirtti. -MALİKİ'DEN BAKANLARA 100 GÜN SÜRE Olağanüstü bakanlar kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiride, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin hükümete 100 gün süre tanıdığı, bakanların görevlerindeki başarı ve başarısızlıklarının değerlendirileceği bu sürenin ardından bir sonuca varılacağı belirtildi. Bildiride, bu sonuca göre bazı değişikliklerin olacağı da kaydedildi. Maliki'nin ayrıca, yolsuzlukla mücadele yöntemlerine ilişkin açıklama yaptığı, bakanlara bakanlıklarında olan bitenden sorumlu oldukları uyarısında bulunduğu belirtildi. -BİR VALİ DAHA İSTİFA ETTİ- Öte yandan Babil Valisi istifa etti. Vali Salman El Zargani, düzenlediği basın toplantısında, özellikle yol ve köprü inşası gibi bazı projeleri yürütmeyi engelleyen teknik sorunlar ve kamu hizmetlerinin zayıflığı nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıkladı. Zargani, il meclis başkanları ile uyum sağlanamadığını da söyledi. Bölge konseyi, 6 aydır bazı projelerin hayata geçirilmesinde ve yolsuzlukla mücadelede yavaş davranması nedeniyle Zargani'nin istifasını istiyordu. Nuri el Maliki'nin listesinden 2009'da seçilen Zargani, gösterilerin başladığı ay başından bu yana istifa eden 3. vali oldu. Vassit ve Basra valileri de gösterilerden sonra istifa etmişti. -ÇİN POLİSİ MUHALİF GÖSTERİYE YİNE İZİN VERMEDİ Çin polisi Ortadoğu'daki gösterilerden esinlenerek düzenlenmek istenen gösteriye yine izin vermedi. Başkent Pekin'in alışveriş merkezi olan Vangfucin caddesinde olası bir gösteriye karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yayalara açık olan caddeye girmek isteyen yabancıların kimlikleri soruldu, gazetecilerin isimleri not edildi. Gazetecilere caddede görüntü alamayacakları ve röportaj için önceden izin almaları uyarısı yapılırken, caddede gezmek isteyen gazetecilere ise sivil polisler eşlik etti. ABD merkezli Çince avukatlık sitesi boxun.com tarafından geçen hafta sonu, Pekin ve Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin 13 şehrinde demokrasi talep edilen gösteriler düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıda göstericilere ''yemek, iş, ev ve dürüstlük istiyoruz'' şeklinde slogan atmaları önerildi. Aynı sitede daha sonra Çinlilerden her hafta sonu önceden belirlenen yerlerde akşamüstü yürüyüşleri yapmaları istendi.