İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocuklara futbol antrenmanlarında kafa vuruşu yasağı

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda Futbol Federasyonları, 12 yaşından küçük çocukların futbol antrenmanlarında topa kafa vurmalarını yasakladı. Federasyonlar, topa sık kafayla vurma ile bunama (demans) arasında bağlantı kuran araştırmanın sonucu yasak kararı aldı.

Futbol federasyonları ile UEFA Sağlık Komitesi'nin ortaklaşa güncellediği kılavuzda, 6-11 yaşlarındaki çocukların antrenmanlarda topa kafa vurmalarına izin verilmemesi, 12-16 yaşları arasındaki çocuklar için de bu uygulamanın kademeli olarak antrenmanlarda uygulanması öngörülüyor.

Sınırlamaların sadece antrenmanlarda geçerli olduğu, maçlara sınırlama getirilmediği belirtiliyor.

İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nin Ekim ayında yayımladığı bir araştırma, eski profesyonel futbolcuların genel nüfusa oranla dejeneratif beyin hastalıklarına bağlı ölüm ihtimalinin 3,5 kat, Parkinson hastalığından ölme ihtimalinin ise 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Araştırmacılar, 1900 ile 1976 yılları arasında doğmuş ve İskoçya'da profesyonel futbol oynamış 7600 erkeğin sağlık kayıtlarını, futbolcu olmayan 23 bin kişininkiyle kıyaslamıştı.

Araştırmada, topa kafa vurma ile bu hastalıklar arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasa da futbol federasyonları "potansiyel risklere karşı tedbir olarak" böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

'Potansiyel risklere karşı tedbir'

İngiltere Futbol Federasyonu yetkilisi Mark Bullingham, "Topa kafayla vurma konusunda güncellenen kılavuz, mevcut rehberin geliştirilmiş halidir ve çocuk futbolunda gereksiz bir şekilde tekrarlanan kafa vuruşlarının azaltılması ve kaldırılmasında koçlara ve öğretmenlere yardımcı olacaktır" dedi.

İskoçya Futbol Federasyonu'nda görevli olan ve araştırmaya katılan Dr. John Maclean, "İskoç futbolu, sporda kafa yaralanmaları ve travma konusunda öncü bir adım attığını" kaydetti.

Galler'de de yeni veriler kapsamında tavsiyelerin gözden geçirildiği belirtildi.

ABD'de benzer bir sınırlama 2015'ten bu yana hem antrenmanlarda hem de maçlarda uygulanıyor.