İngiltere, IŞİD'i terör örgütleri listesine ekledi

İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C), Kateeba El-Kawthar (KaK), Abdallah Azzam Tugayları, Halkçı Özgür Filistin Cephesi'nin (PFLP-GC) terör örgütleri listesine eklendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı James Brokenshire, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki tüm terör aktivitelerini kınadıklarını belirterek, "Bugün Suriye ile bağlantıları olan beş grubu listeye ekledik. Suriye'de faaliyette olan dört diğer grup da halihazırda bu listede bulunuyor. Bu grupların üyesi olmak ya da desteklemek ceza gerektiren bir suçtur. Terör aktivitelerine nerede olursa olsun, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Bakanlık, Suriye ile bağlantılı olan El Nusra, Hizbullah'ın askeri kanadı, PKK ve Ensar El-İslam'ın İngiltere'nin terör örgütleri listesinde bulunduğunu hatırlattı.