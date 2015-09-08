İngiltere, IŞİD militanı iki İngilizi Suriye’de öldürdü

İngiltere Başbakanı David Cameron, Cardiff doğumlu 21 yaşındaki Reyaad Khan ile Aberdeenli 26 yaşındaki Ruhul Amin’in 21 Ağustos’ta başka bir IŞİD militanıyla birlikte Suriye'de insansız hava aracıyla vurulduğunu söyledi.

Zete'de yer alan habere göre, Reyaad Khan ve Ruhul Amin’in içinde bulunduğu aracın, 21 Ağustos’ta İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir insansız uçakla vurulduğu açıklandı.

İngiliz Başbakanı asıl hedef olan Khan’ın İngiltere topraklarında “barbarca” bir eylem planladığını söyledi. Cameron bu eylem planının ne olduğuna açıklık getirmedi. Ancak İngiliz gazeteleri, hükümet kaynaklarına dayanarak, Khan’ın 15 Ağustos’ta Londra’da yapılan, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda teslim oluşunun 70’nci yıldönönümü kutlamalarında eylem planladığını duyurdu.

'Hedefte Kraliçe vardı'

Bu kutlamalara Kraliçe 2’nci Elizabeth, Prens Charles ve Cameron da katılmıştı. Suriye’deki saldırı bu kutlamalardan altı gün sonra düzenlendi.

Cameron parlamentodaki konuşmasında “Khan bizi öldürme arzusundan asla vazgeçmeyecekti” dedi. İngiltere Başbakanı daha önce milletvekillerinin Suriye’de askeri operasyon düzenlenmesi seçeneğini dışlamalarına karşın bunun bir “meşru müdafaa eylemi” olduğunu söyledi. Cameron bu nedenle mecliste oylamaya gerek duymadan “titiz bir şekilde planlanan operasyon”a onay verdiğini söyledi.

David Cameron Junaid Hussain adlı üçüncü bir İngiliz vatandaşı IŞİD üyesinin de ABD’nin düzenlediği başka bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.