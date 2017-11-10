İngiltere iş dünyası May’e “Brexit’i hızlı hallet” çağrısı yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere’de henüz bir geçiş anlaşması olmamasından rahatsız olan iş dünyası, Başbakan Theresa May’e “Brexit’i hızlı hallet” çağrısı yapacak.

The Guardian\'ın haberine göre, sektör temsilcileri yapacakları çağrıda, Başbakan\'ı şirketlerin çok yakın bir zamanda bir anlaşma olmayacağı ihtimalini varsayarak en kötü senaryo planlarını uygulayacakları konusunda uyaracak.

İngiliz Sanayi Birliği, Fransa, Almanya ve İtalya’daki sanayi örgütleriyle birlikte Pazartesi günü, Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık konutunda May ile görüşerek, müzakerelerin çok uzamasının da iyi olmadığı ve şirketlerin anlaşma olmadıkça, sürekli en kötü ihtimale göre davranacakları konusunda bilgilendirecek.

Bu ziyaret inisiyatifinin liderliğini yapan BusinessEurope, Brexit görüşmelerinin yavaşlığı konusunda endişeli olduklarını aktarıyor. Kurumun genel direktörü Markus Beyrer, “BusinessEurope iki tarafı da bir uzlaşmaya varabilmek için daha fazla çabalamaya çağırıyor” dedi.

Brexit görüşmeleri Brüksel’de AB liderlerinin İngiltere’nin müzakerelerden önce büyük bir finansal anlaşma imzalamasını istemesi üzerine çıkmaza girmiş, İngiltere müzakereleri yapmadan bir anlaşma imzalamayı reddetmişti.