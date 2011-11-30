-İngiltere İran'la diplomatik ilişkileri kesiyor LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere, dün Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından İran ile diplomatik ilişkilerini kesiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Tahran'daki tüm İngiliz diplomatlarının ülkeye çağrıldığını, Londra'daki İranlı diplomatlarının da sınır dışı edileceğini söyledi. Hague, "İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Londra'daki İran Büyükelçiliğinin hemen kapatılması ve tüm İranlı diplomatların İngiltere'yi 48 saat içinde terk etmesi yönündeki isteğimiz konusunda bilgilendirildi" diye konuştu. İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliğini kapattıklarını da kaydeden Hague, tüm büyükelçilik çalışanlarının İran'dan ayrıldığını ifade etti.