İngiltere ile uzlaşma arayışında ilerleme sağlandı



Avrupa Birliği (AB) liderleri köklü reform talep eden İngiltere Başbakanı David Cameron ile uzlaşmaya varıp Büyük Britanya'nın AB'de kalmasını sağlamak amacıyla formül geliştirmeye çalışıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB zirvesinin perşembe günkü istişarelerinin ardından yaptığı açıklamada, Cameron'un sosyal yardımları kaldırmak suretiyle Birlik ülkeleri arasındaki dolaşımın sınırlanması şeklindeki talebine çözüm bulunacağı umudunda olduğunu söyledi.

Bunun için AB antlaşmalarında yapılması gereken değişikliğin İngiltere'deki üyelik referandumundan sonra yapılması kararlaştırıldı.

Merkel, şubat ayında sonuca varılabilmesi için çeşitli opsiyonların ‘yoğun' bir şekilde tartışılması gerektiğini belirtti.

Cameron ve Tusk'un açıklaması

İngiltere Başbakanı David Cameron görüşmelerde ‘iyi niyetlilik sergilendiğini' söyledi.

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, şubat ayına kadar uzlaşma sağlanması hususunda iyimser olduğunu açıkladı.