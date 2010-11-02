İngiltere ile Rusya'nın arası açılıyor

T24 - 2018 Dünya Kupası finallerine evsahipliği yapacak ülkenin belirleneceği oylama öncesinde adaylardan İngiltere ile Rusya arasındaki söz düellosu derinleşiyor.





İngiltere, Rusları kurallara aykırı hareket etmekle, Rusya ekibinden üst düzey bir yetkili de, İngiltere'yi ''ilkellikle'' suçladı.

FIFA İcra Komitesi, ülkelerin başvuru dosyasına ilişkin raporları perşembe günkü toplantısında incelemeye başlayacak.

Ancak İcra Komitesi, bazı üyelerin ülkeler adına lobi yapan gruplardan rüşvet istedikleri iddiaları nedeniyle usülsüzlüklerin gölgesinde.

FIFA etik komitesi, iki aktif üye, dört eski üye ve iki başvuru sahibi hakkında 2018 ve 2022 oylamaları öncesinde rüşvet kuşkusu yaratan olaylarda adları geçtiği gerekçesiyle soruşturma yürütüyor.

İki aktif üyenin görevleri askıya alınmış durumda.

FIFA'nın iki gün sürecek toplantısında ayrıca 2018'de yapılacak finallerin favori evsahibi adaylarından İngiltere ve Rusya arasında yaşanan çatışmanın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Rusya'nın başvuru ekibinin lideri Alexander Sorokin, Koloskov'dan önce bir başka tartışmanın fitilini ateşlemiş ve İngiltere'nin başvurusunu değerlendirirken, ülkedeki yüksek suç oranları ve başkent Londra'daki gençlerin alkol alışkanlıklarını eleştirmişti.

FIFA, rakiplerin birbirlerinin başvuru dosyalarını eleştirmesini engelleyen katı kurallara sahip.

Tepkiler üzerine Sorokin, ''eğer yanlış anlamalara neden olacak bir şeyler söylediyse özür dilemeye hazır olduğunu'' söyledi.

İngiltere'nin FIFA'ya şikayet ettiği Rusya'dan bu kez başvuru ekibinde yer almayan, ama ülke futbolunun önde gelen isimlerinden, Koloskov'dan bir yanıt geldi.

Koloskov, İngiltere'nin girişimini gereksiz bir adım diye niteledi.

Rusya'nın herhangi bir yaptırımdan endişe etmemesi gerektiğini kaydeden Koloskov, ''Bir inceleme yapılacağını bile sanmıyorum. Komik bir durum. İngilizler, başvurularının gidişatından endişe ediyorlar. Kendi avantajlarından söz etmek yerine rakiplerinin dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar'' dedi.

FIFA'nın Zürih'teki toplantısını izleyen BBC spor muhabirlerinden James Pearce, ''söz düellosunun İngiltere'ye zarar verdiğini'' söyledi.

Kısa zaman öncesine kadar İngiltere'nin ağırbaşlı bir sessizlik içinde olduğunu ve tartışmalara girmekten kaçındığını kaydeden Pearce, ama son dönemde İngiltere'nin de polemiklere girmesinin FIFA'nın bazı üyeleri arasında memnuniyetsizlik yarattığını belirtti.

FIFA İcra Komitesi toplantısına, haklarında oylarını satmaya çalıştıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle üyelikleri dondurulan Nijeryalı Amos Adamu ve Tahiti'li Reynald Temarii katılmıyor.

2018'de düzenlenecek Dünya Kupası finallerine evsahipliği yapmak için Rusya ve İngiltere'nin yanısıra İspanya-Portekiz ve Belçika-Hollanda ortaklıkları da aday.



