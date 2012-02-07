-İngiltere ile İran arasında BBC gerginliği LONDRA (A.A) - 07.02.2012 - İngiliz yayın kurumu BBC, İran'da Farsça servisi çalışanının olmadığını belirterek, bu ülkedeki basın özgürlüğünü eleştirdi. İran'ın Mehr haber ajansı, "BBC Farsça servisi için haber ve bilgi toplayan bazı kişilerin tutuklandığını" bildirmişti. BBC yaptığı açıklamada, İran'da Farsça servisi çalışanı olmadığını bildirerek, "Özgür ve bağımsız basına inananlar için, yapılan tutuklamalar endişe vericidir" ifadesine yer verdi. BBC geçen hafta yaptığı açıklamada ise, İranlı yetkilileri Farsça servisi çalışanlarını ve ailelerini tehdit etmekle suçlamıştı. BBC Genel Müdürü Mark Thompson, İran'ı yayın kurumuna yönelik "yeni rahatsız edici taktikler" uygulamakla eleştirmişti. İngiltere geçen ay ise, İran'ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV'nin lisansını 100 bin sterlinlik para cezasını ödemediği gerekçesiyle iptal etmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, İngiltere'nin, nükleer programı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımlarını artırma kararı ve İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliğine geçen yıl Kasım ayında yapılan saldırıyla kopma noktasına gelmişti. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini kapatmış ve ilişkiler en alt düzeye indirilmişti.