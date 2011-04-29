-İNGİLTERE GENELİNDE KUTLAMALAR SÜRÜYOR LONDRA (A.A) - 29.04.2011 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine'in düğün töreninin ardından ülke genelinde kutlamalar yapılıyor. Londra'nın parklarının yanı sıra, Trafalgar meydanında binlerce kişi toplanarak, şarkılar söylüyor ve dans ediyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın da katıldığı ve Başbakanlığın bulunduğu "Downing Street" dahil, ülke genelinde 6 bin sokak partisi yapılıyor. Bu partilerde sokaklara uzun masalar kuruluyor ve çok sayıda kişi yemek yiyor. Başkent Londra'nın yanı sıra, William ve Kate'in mezunu oldukları ve tanıştıkları Saint Andrews Üniversitesi ile Kate'in doğduğu ve ailesinin yaşadığı Bershire'ın Bucklebury köyünde de kutlamalar yapılıyor. Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayında onurlarına verdiği ve yaklaşık 650 kişinin davetli olduğu resepsiyonun ardından çift, üstü açık, plakasında "yeni evliler" yazan ve balonlarla süslenmiş bir arabayla saraydan ayrıldı. Babası Galler Prensi Charles'a ait olan Aston Martin marka lacivert arabayı kendisi kullanan William, eşi Kate ile sarayın yakınında, Mall Caddesi üzerinde bulunan kraliyetin resmi konutu Clarence House'a gitti. Çiftin, Galler Prensi Charles'ın onurlarına vereceği akşam yemeğine kadar konutta dinlenmesi bekleniyor. Cambridge Dükü William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate ile Clarence House'a gidişi sırasında, mensubu olduğu Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir yardım ve kurtarma helikopteri çifte eşlik etti. İngiliz polisinin, çiftin düğün töreni ve geçit sırasında, Westminster kilisesi ile saray arasındaki caddelerde yaklaşık 1 milyon kişinin toplandığını açıkladı. 5 bin polisin görev yaptığı düğün töreni ve korteji sırasında, bazıları maske takan 43 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yağmurlu havası ile bilinen Londra'da ise bugün hava kapalı olmasına karşın yağmur yağmadı ve çiftin üstü açık atlı arabayla halkı selamlamasını engellemedi.