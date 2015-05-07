İngiltere genel seçim için sandık başında

İngiltere'de bugün yaklaşık 42 milyon kayıtlı seçmen ülkenin gelecek 5 yıl süresince hangi parti veya partiler tarafından idare edileceğini belirlemek için sandık başında.

Bu yılki genel seçimler, İngiltere tarihinin en başa baş giden sandık yarışı olarak anılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sandıklar yerel saatle 21.00'da (TSİ 2300) kapanıyor.

Seçim sonuçlarına dair gelen ilk verileri yerel saatle 2200'dan itibaren sayfamızda paylaşmaya başlayacağız.

İngiltere'de 2010 yılında yapılan genel seçimlerde, hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine sandıktan birinci çıkan Muhafazakâr Parti, Liberal Demokratlarla koalisyon hükümeti kurmuştu.

Bu yıl da seçim öncesi tartışmalar, koalisyon ihtimalleri üzerine yoğunlaşmıştı.