-İNGİLTERE GECEYİ SAKİN GEÇİRDİ LONDRA (A.A) - 11.08.2011 - İngiltere, dün geceyi alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yağmurlu havanın da etkisiyle sakin geçirdi. Yaklaşık 5 gündür başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde süren yağma, kundaklama ve şiddet olayları 4 kişinin hayatını kaybetmesine, binden fazla kişinin de gözaltına alınmasına neden oldu. Gece boyu Londra, Manchester ve Birmingham'daki mahkemeler çok sayıda gözaltı nedeniyle açık kalırken, yaz tatilinde olan İngiliz Parlamentosu bugün olağanüstü toplanmaya hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, parlamento oturumunda, olaylara ilişkin alınacak yeni önlemleri ve yine olaylarda iş yerleri ile evleri zarar gören kişilere verilecek mali desteği açıklaması bekleniyor. Cameron başkanlığında üç gündür süren acil kabine toplantılarında (COBRA), polisin gerekirse plastik mermi ve tazyikli su kullanabileceği kararları alınmıştı. İngiltere'de, polisin olaylara müdahale hızı ve hükümetin 2015'e kadar polisin bütçesinde kesintiye gitme planı tartışmalara neden olurken, başkent Londra sokaklarında takviye edilmiş 16 bin polis görev yapıyor. Ülke genelinde özellikle olayların çıktığı semtlerde çok sayıda polisin sokaklarda gezdiği dikkati çekerken, bu durumun bir süre daha devam etmesi öngörülüyor. Bu arada semtleri zarar gören kişiler, bir araya gelerek, ellerinde süpürgelerle mahallelerinin sokaklarını süpürüyor.