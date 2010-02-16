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Spor

İngiltere futbolunda mali kriz

Premiere Lig takımlarından Portsmouth borçları nedeniyle mahkemelik olurken, Manchester United ve Liverpool gibi büyük klüpler de büyük borç yükü altında.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Premiere Lig takımlarından Portsmouth borçları nedeniyle mahkemelik olurken, Manchester United ve Liverpool gibi büyük klüpler de büyük borç yükü altında.

Milyarlarca sterlinlik bir endüstriye dönüşen İngiltere futbolunda mali açıdan zor günler yaşanıyor.


Büyük transferlerle, kazandıkları başarılarla dünya devlerine dönüşen Manchester United, Liverpool gibi klüpler yüzmilyonlarca sterline ulaşan borç yükü altında. Diğer bazı premiere lig klüpleri de parasal sıkıntılarla boğuşuyor.


Ama en kötü durumdaki klüp Portsmouth. Portsmouth'un sahipleri kısa sürede borçlarını ödemek için kaynak bulamazsa, klübün yönetimine el konabilir.


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