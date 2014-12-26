İngiltere, Fransa'yı geçerek dünyanın beşinci büyük ekonomisi oluyor

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR), İngiltere’nin, bu yılın sonunda Fransa’yı geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olmasının beklendiğini açıkladı.

Gökhan Kurtaran'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, merkezi Londra’da bulunan CEBR’nin araştırmasına göre, İngiltere ekonomisine ilişkin hesaplamalarda son dönemde uyuşturucu ve fuhuş gibi karanlık ekonomilerin de eklenmesinin ardından İngiltere’nin, bu yıl Fransa’yı geride bırakarak, sırasıyla ABD, Çin, Japonya ve Almanya’nın ardından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olması bekleniyor.

CEBR’nin araştırmasına göre bu yılın sonunda Fransız ekonomisinin GSYH'sının 2,827 trilyon dolar seviyesine ulaşması tahmin edilirken, İngiliz ekonomisinin GSYH’sının 2,828 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Resmi verilere göre 2013 yılında İngiliz ekonomisine fuhuş sektörü kaleminde 5,7 milyar sterlin, yasa dışı uyuşturucu kaleminde ise 6,62 milyar sterlin eklendi.

İlerleyen yıllarda fark açılacak

CEBR’nin araştırmasında bu yılın sonunda İngiltere’nin milli gelirinin Fransa’nın biraz üzerinde gelecek olmasına rağmen, ilerleyen yıllarda farkın İngiltere lehine artarak açılmaya devam edeceğini vurgulandı.

CEBR’nin araştırmasında İngiltere’nin GSYH’sının 2019 yılında 2,95 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Fransa’nın GSYH’sının yaklaşık 2,67 trilyon dolar seviyesinde kalmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan bu hafta İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan büyüme verilerine göre, İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 büyüme kaydetti. ONS, İngiliz ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreği ile bu yılın üçüncü çeyreği arasındaki döneme ilişkin olarak ekonomik büyüme verisinin yüzde 3’ten yüzde 2,6’ya revize edildiğini belirtti.

'G-7 ülkeleri içerisinde en yüksek büyümeyi kaydedecek'

Daha önce Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, küresel ekonomideki dengesiz iyileşmenin devam etmesi gerekçesiyle bu yılki küresel büyüme beklentisi yüzde 3,3'e çekilirken, İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 3,2 ile G-7 ülkeleri içerisinde en yüksek büyümeyi kaydedeceği belirtilmişti.

IMF tahminlerine göre, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıl ise yüzde 2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney geçen ay düzenlediği toplantıda, İngiltere’nin ekonomik büyüme tahminini gelecek yıl için yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a revize ettiklerini açıklamıştı.