İngiltere eşcinsel evliliklere 'evet' dedi

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin desteklediği yasa tasarısı 175'e karşı 400 oyla kabul edildi. Muhafazakar Partili 140'a yakın milletvekilinin de karşı oy kullandığı belirtiliyor.

İngiltere'de eşitlik konusunda alınan 'tarihi bir karar' olarak nitelendirilen yeni yasaya, Başbakan David Cameron destek vermesine rağmen partisinden çok sayıda milletvekilinin karşı olduğu bildiriliyor.

Başbakan Cameron, oylamanın yapılmasından önce yaptığı açıklamada, evliliğin hangi biçimde olursa olsun toplumu güçlendirici bir unsur olduğunu kaydetmişti.

İktidarın ortağı Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Nick Clegg ise oylamanın sonucunun parlamentonun evlilikte eşitliğe onayın bir göstergesi olduğunu belirterek 'kim olduğunuz, kimi sevdiğiniz önemli değil. Evlilik sevgi ve taahhüt üzerine kuruludur, ve artık sadece insanlar eşcinsel olduğu için yalanlanmamalıdır' şeklinde konuştu.

Diğer yandan Anglikan Kilisesi, eşcinsel evliliğin yasallaşmasının 'evlilik statüsü'ne zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İngiltere'de 2005 yılından bu yana uygulananan medeni ortaklık (civil partnership) hakkıyla eşcinseller, hayatlarını birleştirerek tüm yasal haklardan yararlanabiliyor ancak 'evli' olarak adlandırılamıyorlardı. Söz konusu yasayla eşcinsel çiftler de evli çiftlerle aynı haklara sahip olacak.