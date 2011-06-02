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İNGİLTERE ELÇİLİĞİ: "ATAŞEMİZ BİR İDDİADA BULUNMAMIŞTIR"  ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 03:11

-İNGİLTERE ELÇİLİĞİ: "ATAŞEMİZ BİR İDDİADA BULUNMAMIŞTIR"  ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, elçilikte görevli Deniz Ataşesi'nin AK Parti ve Türk ordusuna ilişkin bir takım iddialarda bulunduğu haberinin doğru olmadığını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, önceki gün "Haber 61" adlı sitede elçilikte görevli Deniz Ataşesi'ne atfen "Denizkurdu Tatbikatı" başlıklı haber yayımlandığı ve bu haberin bazı basın yayın organları tarafından alıntılandığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Elçiliğimiz Deniz Ataşesi'nin AK Parti ve Türk ordusuna ilişkin bir takım iddialarda bulunduğu belirtilmektedir. Ataşemiz bu tür bir iddiada bulunmamıştır ve bahsedilen görüşler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğinin ya da Birleşik Krallık Hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır."

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