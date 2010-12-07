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Ekonomi

İNGİLTERE EKONOMİSİ DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK KÜÇÜLDÜ LONDRA (A.A)

07 Aralık 2010 17:17

-İNGİLTERE EKONOMİSİ DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK KÜÇÜLDÜ LONDRA (A.A) - 12.07.2010 - İngiltere ekonomisi tahmin edilenden daha çok küçüldü. İngiliz ekonomisi, birinci çeyrekte, kamu harcamalarının da etkisiyle yüzde 0,3 oranında büyürken, yıllık bazda ise yüzde 0,2 oranında küçüldü. Hükümet, birinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini revize etme gereği duymadı. İngiltere, 2008 yılının ikince çeyreği ile 2009 yılının üçüncü çeyreği arasında yüzde 6,2 oranında küçüldü. Analistler, ekonomideki küçülmenin, yeniden büyümeye geçebilmek için daha çok ihracat yapma gereksinimini de ortaya çıkardığını vurguluyorlar.

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