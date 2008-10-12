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Ekonomi

İngiltere dört banka için kurtarma planı hazırladı

The Sunday Times, İngiltere'nin ülkenin en büyük dört bankası için kurtarma planı oluşturduğunu bildirdi.

12 Ekim 2008 03:00

The Sunday Times, İngiltere'nin ülkenin en büyük dört bankası için kurtarma planı oluşturduğunu bildirdi.

Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin en büyük dört bankası olan HBOS, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB ve Barclays için 35 milyar İngiliz sterlinlik (60,5 milyar dolar) bir plan hazırlandı.

Kurtarma planı, hükümeti, HBOS ve Royal Bank of Scotland'da en büyük hissedar haline getirecek.

Gazete, haberin dayandığı kaynağı belirtmezken, bankaların yetkililerinin görüşlerine de haberde yer verilmedi.

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