-İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİTESİNDE TÜRKİYE LONDRA (A.A) - 08.06.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İngiltere'nin başkenti Londra'ya resmi ziyarette bulunurken, İngiltere Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesi, Türkiye-İngiltere ilişkilerine geniş yer ayırdı. Sitenin ana sayfasında, "İngiltere-Türkiye ilişkileri" başlığıyla İstanbul'dan bir fotoğrafa yer verildi ve Davutoğlu'nun bugün İngiltere'nin Muhafazakar Partili yeni Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşeceği bildirildi. Davutoğlu-Hague görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu barış süreci, Afganistan, Batı Balkanlar ve Kıbrıs gibi konularının ele alınacağı belirtilen sayfada, Hague'in 1 Temmuzda ülkesinin dış politikasını anlattığı konuşmasında Türkiye'den şu sözlerle bahsettiği anımsatıldı: "Türkiye, Avrupa'nın en büyük gelişmekte olan ekonomisine sahip. Bir kısmı mevcut müttefiklerin, yapıların üstüne, bir kısmı da dışına olmak üzere kendisi için yeni bir rol ve yeni bağlantılar kuran iyi bir örnek. Ayrıca Batı Balkanlar, geniş Orta Doğu ve Orta Asya'da oldukça aktif. Türkiye ile çalışmak için özel bir diplomatik çaba sarf edeceğiz." Davutoğlu ve Hague, bugünkü görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.