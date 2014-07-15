İngiltere Dışişleri Bakanı görevinden ayrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, kabine değişikliği kapsamında Dışişleri Bakanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

BBC'ye bilgi veren bakanlar, Dışişleri Bakanlığı görevine şu anki Savunma Bakanı Philip Hammond'un getirileceğini açıkladı.

Hague'in 26 yıldır sürdürdüğü milletvekilliği görevi ise 2015'teki genel seçimle sona erecek. Hague, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olmayacağını söyledi.

William Hague, 1997-2001 yıllarında Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığını yapmıştı.

Başbakan David Cameron'un kabinedeki Muhafazar Partililerde yaptığı değişiklikte görevinden ayrılan bir diğer isim de kıdemli Kabine Bakanı Kenneth Clarke.

1970 yılında milletvekili seçilen Clarke, Margaret Thatcher ve John Major hükümetlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştu.

BBC muhabiri, Çevre Bakanı Owen Paterson'un da görevinden alınacağını belirtti.

Görevinden ayrılan bakanların yerlerine gelecek isimler resmi olarak açıklanmadı ancak Başbakan Cameron'un kabine değişikliğini, daha çok kadını bakanlık görevine atamak için kullanacağı belirtiliyor.

Cameron'un yeni kabinesini bugün açıklaması bekleniyor.



BBCTürkçe