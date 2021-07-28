İngiltere’den iki doz aşı olanlar için seyahat kararı

2 Ağustos'tan itibaren aşılı yolcular İngiltere'ye karantinasız giriş yapabilecek.

İngiltere Ulaştırma Bakan Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin ABD ve Avrupa Birliği’nden tam aşılı yolcuları 2 Ağustos’tan itibaren karantinaya gerek kalmadan ülkeye girişlerine izin vereceğini söyledi.

Bakan Shapps, yapılan değişikliğin, ABD veya Avrupa tarafından kabul edilen aşısı olan kişiler için geçerli olacağını söyledi. Karantina uygulaması olmasa da yolcuların İngiltere’ye döndükten sonraki ikinci günde COVID testi ve PCR testi yaptırmaları gerektiğini de belirtti.