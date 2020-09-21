İngiltere'den Covid-19 açıklaması: Kısıtlamalar 4'üncü seviyeye çıkabilir

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 368 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmesinin ardından sağlık yetkilileri, ülkede Koronavirüs uyarı ve kısıtlama seviyesinin 3'ten 4'e çıkarılması gerektiğini söyledi.

Uyarı, hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty'nin yeni kısıtlamaların getirilmemesi halinde Ekim ortasında günlük vaka sayısının 50 bine çıkacağını, Kasım ortasında günlük can kaybının 200'e yükseleceğini belirtmesinin ardından geldi.

"İki haftalık mini bir karantina"

Başbakanlık konutunda dün Prof. Whitty, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Matt Hancock ile bir araya gelen Başbakan Boris Johnson'ın "iki haftalık mini bir karantina" önerisini değerlendirdiği belirtiliyor.

Hükümet ülke çapında kısıtlamalardan ziyade bölgesel önlemler üzerinde duruyor. Ülkenin kuzeyindeki Lancashire, Merseyside, Midlands ve West Yorkshire bölgelerinde vaka sayılarının artması nedeniyle önlemler geçen hafta artırıldı.

İki farklı hanede yaşayanların evlerde ya da evlerin bahçelerinde bir araya gelmeleri yasaklandı. Restoranlar ve barların da bu bölgelerin bazı kesimlerinde 22.00-05.00 arasında açık kalmasına izin verilmiyor.

Dördüncü seviye: Zorunlu sosyal mesafe kuralları

Beş seviyeden oluşan uyarı sisteminde üçüncü seviye, virüsün dolaşımının tolere edilebilir seviyede olduğunu öngörüyor ve gevşetilmiş sosyal mesafe kurallarını işaret ediyor.

Dördüncü seviye ise virüsün bulaşma hızının oldukça yüksek olduğunu ve zorunlu sosyal mesafe kurallarının oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.

Seviye beş ise kırmızı alarm. Bu seviyede sağlık hizmetleri aşırı yüklenmiş durumda ve yoğun bir taleple karşı karşıya. Son derece katı sosyal mesafe kurallarının ve karantinanın uygulanmasını gerektiriyor.