İngiltere'de uzmanların uyarılarına rağmen yeni yıl öncesi Covid kısıtlamaları duyurulmadı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İngiltere’de yeni yıl öncesi yeni kısıtlamalar duyurmadı. Omicron varyantının hızlı arttığı İngiltere’de kalabalık etkinlikler gerçekleşitirilebilecek, gece kulüpleri açık olacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, Johnson hükümetinin İngiltere’de kısıtlama uygulamama kararını bilim insanları eleştirildi. İngiltere’de rekor vakaların görüldüğü günlerde önlem alınmaması “Bilimsel tavsiye ve yürütme arasında pandemi başından bu yana en büyük ayrışma” olarak değerlendirildi.

Hızla yayılan varyant hastanelerde sağlık çalışanlarının da hastalanmasına neden oluyor. Bir tahmin modeli, başkent Londra’da sağlık çalışanlarının yüzde 40’ının ahstalandaığı için işe gidemeyebileceğini gösteriyor.