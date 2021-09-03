İngiltere'de uzmanlar, 12-15 yaş aralığındaki sağlıklı çocuklara Covid-19 aşısı yapılmasını önermedi

İngiltere'de aşı uzmanları 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir Koronavirüs aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun süreli etkilerini değerlendirmek için ihtiyatlı bir tutum sergilemeyi tercih ettiklerini ifade ettiler.

Reuters'ın haberine göre; Pfizer'ın Koronavirüs aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı.

İngiltere'nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada Koronavirüs aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.