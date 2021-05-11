İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin telefon uygulaması aşı sertifikası olacak

İngiltere'de hükümet, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) telefon uygulamasının Pazartesi gününden itibaren, her iki doz aşıyı da olanlar tarafından aşı sertifikası olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Aşı sertifikasının kağıt versiyonu da hazırlanacak ve telefonla talep edilebilecek.

Hem uygulama hem de belge, 17 Mayıs'ta ülke dışına seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla kullanıma sunulacak.

NHS uygulaması, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin Covid-19 temas-takip uygulamasından farklı, daha genel bir uygulama.

NHS uygulaması şu anda, sürekli kullanılan ilaçlar için reçete alınması, aile doktoru randevusu ve sağlık kayıtlarının incelenmesinde kullanılabiliyor.

Uygulamada şu anda koronavirüs de dahil kullanıcıların aşılanma durumu görülebiliyor ancak bu özelliğin şu anda aile doktoru tarafından aktif hale getirilmesi gerekiyor.

Yeni güncellemeyle, kullanıcıların koronavirüs aşı durumları da görülebilecek.

Uygulamada şimdilik koronavirüs testi sonuçları görülemeyecek ancak NHS bu özelliği de ileride uygulamaya eklemeyi planlıyor.

Seyahatten en az iki hafta önce uygulamaya kayıt yaptırılması tavsiyesinde bulunuluyor.