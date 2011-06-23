-İNGİLTERE DE TALİBAN'LA GÖRÜŞÜYOR LONDRA (A.A) - 23.06.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Afganistan'da barışın yolunu açmak için ülkesinin Taliban'la temas halinde olduğunu söyledi. Hague, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Taliban'la temas var. Temas olduğunu resmi olarak söylemenin bizim açımızdan dürüstçe olduğunu düşünüyorum" dedi. Temaslarla ilgili ayrıntı veremeyeceğini belirten Hague, "İngiltere, bununla bağlantılı ve bunun destekçisi. Açıkçası Afganistan'da uzlaşmayı görüşmenin ön saflarında yer alıyor" dedi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, cumartesi günü ABD'nin Taliban'la temas halinde olduğunu, ancak görüşmelerin Afgan hükümetiyle isyancıların görüşmesi aşamasına gelmediğini söylemişti.