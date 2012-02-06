İngiltere de Şam Büyükelçisi'ni çağırdı

T24 - ABD'nin ardından İngiltere de Suriye'deki büyükelçisini geri çağırdı.



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'deki şiddet olaylarının tırmanması nedeniyle Şam Büyükelçisinin istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağrıldığını bildirdi.



Hague İngiliz parlamenterlere yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin muhaliflere yönelik aldığı sert tedbirlerden duyduğu tiksintiyi bir çok kanaldan ifade eden İngiltere'nin, Suriye rejimine bu mesajı iletmek amacıyla Suriye'deki büyükelçisini geri çağırdığını söyledi.



ABD'den bugün yapılan açıklamada da, Şam'daki Amerikan Büyükelçiliğinin kapatıldığı ve Suriye'deki Amerikan diplomatlarının geri çekildiği duyurulmuştu.





