İngiltere'de Premier Lig'in başlama tarihi belli oldu

İngiliz hükûmeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlaması için onay verdi.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükûmeti, 12 Mayıs Salı günü profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak.



İngiltere'de liglerin Koronavirüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

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