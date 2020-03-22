İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle bir Türkiye vatandaşı daha hayatını kaybetti

İngiltere’de bir Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 3’e yükseldi.

Hayatını kaybeden Güngör’ün ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’de daha önce Kahramanmaraşlı Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti.

(İHA)