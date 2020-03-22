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İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle bir Türkiye vatandaşı daha hayatını kaybetti

22 Mart 2020 18:41

Londra’da yaşayan 84 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlyas Güngör'ün bugün Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere’de bir Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 3’e yükseldi.

Hayatını kaybeden Güngör’ün ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’de daha önce Kahramanmaraşlı Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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