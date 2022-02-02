T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de kadın cinayetinin failini ezen sürücü serbest bırakıldı

Olay sonrası binlerce kişi, sürücünün serbest bırakılmasını talep ettikleri dilekçeye imza atmıştı

02 Şubat 2022 18:15

İngiltere’de şahit olduğu bir kadın cinayetinin failini aracıyla ezen sürücü, serbest bırakıldı. Olay sonrası binlerce kişi, sürücünün serbest bırakılmasını talep ettikleri dilekçeye imza atmıştı.

ingilterekadıncinayet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24