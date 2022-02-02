İngiltere'de kadın cinayetinin failini ezen sürücü serbest bırakıldı

İngiltere'de eskiden ilişkide olduğu kadını bıçaklayarak öldüren erkeği durdurmak maksadıyla arabasıyla ezen sürücü, serbest bırakıldı. Londra Polisi’nden yapılan açıklamada, olay sonrası hem öldürülen kadının ailesi hem de bazı kesimlerce kahraman ilan edilen sürücü hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı ifade edildi.

"Meşru müdafaa ve bir başkasının savunmasına ilişkin yasal durum"

Dedektif Başmüfettişi Neil Rawlinson, "Güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten, çok sayıda vatandaş ve görevli memurun ifadeleri alındıktan ve ayrıca meşru müdafaa ve bir başkasının savunmasına ilişkin yasal durum gözden geçirildikten sonra 26 yaşındaki sürücünün başka bir polis işlemiyle karşı karşıya kalmaması kararı alındı." dedi.

Rawlinson, sürücüye "karşılaştığı korkunç durumla başa çıkmasına yardımcı olmak için profesyonel destek verileceğini" de kaydetti.

Adı "Abraham" olarak açıklanan sürücü de avukatının Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, polise "bu mantıklı hareketi için minnettar olduğunu" belirtti.

Ne olmuştu?

Başkent Londra'nın batısındaki Maida Vale'de 24 Ocak'ta Yasmin Chkaifi (43), eski erkek arkadaşı Leon McCaskie (38) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

Saldırıyı gören bir sürücü, arabasını katilin üzerine sürmüştü. Saldırgan Leon McCaskie'nin ezilerek öldüğü olay sonrası sürücü, cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Olay sonrası binlerce kişi, sürücünün serbest bırakılmasını talep ettikleri dilekçeye imza atmıştı.