İngiltere'de ikinci 'kısmi sokağa çıkma yasağı': Önlemler en az 1 ay sürecek

Avrupa'da artan Covid-19 vakalarından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelere İngiltere de eklendi. Vaka sayısının 1 milyonu aştığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de eğitim, iş, sağlık, egzersiz ve temel ihtiyaçların karşılanması dışında perşembe gününden itibaren sokağa çıkılmasının yasaklandığını duyurdu. Yasak, 2 Aralık'a kadar sürecek.

Johnson'ın televizyonlardan yayınlanan konuşmasında açıkladığı yeni sınırlamalara göre bir ay sürecek ikinci ulusal kısıtlama sürecinde, kilit önemde olmayan pub, restoran ve mağazalar gibi işletmeler kapanacak. Sosyal hayat minimum seviyeye inecek. Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek. Okullar ve üniversiteler açık kalacak

Johnson, önlem alınmadığı takdirde, uzmanların tahminlere göre önümüzdeki aylarda can kaybının ilk dalgadan çok daha fazla olacağını ve günde birkaç binlere ulaşabileceğini söyledi. Premier lig maçları da devam edecek.

Yeni önlemlere göre okul ve üniversiteler eğitime devam ederken, sadece temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri açık kalacak.

Johnson'dan işletmelere: Gerçekten özür diliyorum

Başbakan Johnson bu durumun iş yerlerini ekonomik olarak ne kadar zorlayacağının farkında olduğunu belirterek "gerçekten özür diliyorum" dedi.

Alınan önlemlerin, Noel dönemi öncesi ülkenin sağlık sistemini rahatlatması umuluyor.

Johnson "Bu yıl Noel çok farklı olacak ama umuyorum ki şu an sıkı önlemler alarak Noel'de ailelerin bir araya gelmesini sağlayabileceğiz" dedi.

İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki önlemlerle ilgili kararı yerel hükümetler alıyor.