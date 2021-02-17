İngiltere'de etnik köken ve yoksulluk da Koronavirüs risk faktörleri arasına eklendi

Oxford Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırma etnik köken ve yoksulluğu ilk kez Koronavirüs ölümlerinde risk faktörleri arasında gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere Baş Tıbbi Danışmanı Prof. Chris Witty ve Oxford Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırma Koronavirüs ölümlerini tetikleyen sağlık durumundan, sosyal durumuna geniş çaplı nedenleri ele aldı.

Araştırmalar sonucu etnik köken ve yoksulluk durumu ilk kez Koronavirüs hastalığında ölüm riskini artıran nedenler olarak gösterildi. Bulgular siyah, Asyalı ve etnik azınlık topluluklarında Koronavirüs kaynaklı ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda yoksul mahallelerde yaşayan insanların da aynı şekilde daha yüksek risk grubunda olduğu tespit edildi.

Yeni risk grubuna düşen kişiler İngiltere'de kamu sağlığı uzmanları tarafından uyarılarak evlerinden çıkmamaları, virüsle temastan kaçınmaları istenecek. İngiltere'de 2 milyon kişiye bu uyarının yapılacağı hesaplandı.