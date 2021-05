İngiltere'de Ekim ayından bu yana en düşük can kaybı kaydedildi

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 52 can kaybının yaşanması ile toplam can kaybı 125 bin 516'ya yükseldi. İngiltere’de geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana en düşük günlük can kaybı olduğu belirtildi.

İngiltere’de Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarında düşüş devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 516'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 4 bin 618 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 438'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, 24,1 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1,5 milyon kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.

Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek amacıyla ulusal kısıtlamaların uygulanmaya devam ettiği İngiltere'de, geçtiğimiz sene 12 Ekim’de kaydedilen 50 can kaybından bu yana en düşük günlük can kaybı kaydedildiği belirtildi.

'Aşı olun' çağrısı

İngiltere'de kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi altta yatan sağlık sorunları olan milyonlarca insana Covid-19 aşılarını yaptırmaları için mektup iletildiği belirtildi. İngiltere'de Kanser Araştırmaları da dahil olmak üzere, hayır kurumları aşı önceliğinde 6. grupta olan kişilere aşıların güvenli ve etkili olduğu konusunda bir mektup yazarak aşı olun çağrısında bulundu.

Altta yatan sağlık koşulları arasında kronik solunum hastalığı, kalp, böbrek ve karaciğer hastalığı, nörolojik hastalıklar, aspleni, diyabet ve morbid obezitenin yer aldığı belirtildi.