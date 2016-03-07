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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere de Ege Denizi'ndeki misyona katılıyor

NATO'nun Ege Denizi'nde insan kaçakçılarına karşı başlatacağı misyona İngiltere de katılma kararı aldı.

07 Mart 2016 14:24


İngiltere Başbakanı David Cameron, Brüksel'de düzenlenecek AB - Türkiye Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin de Ege Denizi'nde NATO'nun insan kaçakçılarına karşı başlatacağı operasyona katılacağını duyurdu.

İngiltere'nin çok sayıda gemi ve bir helikopterle NATO'nun donanma misyonuna destek vereceği belirtildi. Cameron, "Suç işleyen kaçakçıların işlerini bozmamız gerekiyor" diye konuştu.

NATO savunma bakanları, 11 Şubat'ta NATO donanma birliklerinin Ege Denizi'ne konuşlandırılmasını kararlaştırmıştı. Ancak misyonun görevine başlaması, Yunanistan ve Türkiye arasındaki hava sahası ve karasularına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmişti.

Plana göre, Ege Denizi'ndeki NATO gemileri gözlem yaparak topladığı verileri AB sınır koruma ajansı FRONTEX, Yunanistan ve Türkiye'ye iletecek. Sığınmacı botlarına müdahale gerekirse bu iki ülkenin birlikleri devreye girecek, NATO gemileri herhangi bir müdahalede bulunmayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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