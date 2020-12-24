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Dünya

İngiltere'de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti

24 Aralık 2020 23:02

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 616 bin 913 olduğu bildirildi.

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