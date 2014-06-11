İngiltere de artık TOMA kullanacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin toplumsal olaylarda ve protestolarda kullanması için, üç adet toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) alımına onay verildi.

Londra Belediye Başkan Yardımcısı Stephen Greenhalgh, müdahale araçlarının Alman federal polisinden satın alınacağını açıkladı.

Londra Belediyesi her araç için 30 bin sterlin ödeneceğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı "Polisin, sokaklarda düzeni sağlayabilmesi için gerekli araçlara sahip olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Belediye, hiç kullanılmamış, yeni araçlar alınmadığı için 2,3 milyon sterlin kar edildiğini açıkladı.

Londra polisinden yapılan açıklamada ise alınan karardan duyulan memnuniyet belirtilerek, "2011 yılındaki yağmalama olaylarının ardından, Londra polisi, kamu düzenini sağlamak konusundaki boşluğun doldurulması için tazyikli suyun kullanımını talep etmiştir. Bu bizim aşırı kargaşa durumlarıyla mücadelemizi daha etkin kılacaktır" denildi.

Araçlar, İngiltere ve Galler'de İçişleri Bakanının izni olmadan kullanılamayacak.

İngiliz polisi protestolarda tazyikli su kullanabilmek için bu yıl başında İçişleri Bakanlığından izin istemişti.

Ülkedeki Polis Şefleri Birliği (Acpo) tarafından kaleme alınan raporda, geçen 10 yılda polisin dört durumda tazyikli su kullanımına ihtiyaç duyduğu belirtilmişti. Bu olaylar, 2004 yılında parlamento meydanındaki protesto, 2008-2009 yıllarında İsrail Büyükelçiliği önündeki Gazze protestoları, 2010 yılındaki öğrenci protestoları ve 2011 yılındaki ayaklanmalar ve yağmalamalar olarak sıralanmıştı.

Kuzey İrlanda'da tazyikli su kullanımına izin verilirken, Birleşik Krallık'ın geri kalanında düzenlenen protestolar ve yaşanan olaylarda polis tazyikli su kullanamıyordu.