İngiltere'de 24 saat içinde Koronavirüs kısıtlamaları artabilir

İngiltere'de artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla birlikte hükûmetin 24 saat içinde daha sıkı kısıtlamalar duyurması bekleniyor.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de 24 saat içinde yeni Koronavirüs önlemleri alınabileceğini duyurdu. Hancock, Ulusal Sağlık Sistemi'nin artan Koronavirüs vakaları nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu söyledi. Hancock ilk adımın bazı bölgeleri en sıkı kısıtlamaların uygulandığı "4. bölge" konumuna getirebileceklerini söyledi.

İngiltere'de bu hafta okulların yeniden başlaması Koronavirüs endişelerine neden olurken Hancock, hükûmetin okulları açık tutmak konusundaki kararını da savundu. Hancock, okulları yeniden kapamanın başvurulacak son nokta olduğunu söyledi.

Hancock aynı zamanda artan vakalara ve tespit edilen daha hızlı yayılan mutasyon karşısında "yavaş hareket edildiği" suçlamalarına karşı çıktı.