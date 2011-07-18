-İNGİLTERE DAİMİ ASKERİ KARARGAHI VETO EDECEK BRÜKSEL (A.A) - 18.07.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, NATO'yu zayıflatacağı gerekçesiyle ülkesinin AB daimi askeri karargahı kurulmasını veto edeceğini bildirdi. AB dışişleri bakanlarının toplantısına katılan Hague, basına yaptığı açıklamada, AB askeri planlamasını NATO'dan bağımsız hale getirecek askeri karargah oluşturulması çabalarına onay vermelerinin söz konusu olmadığını vurguladı. "İngiltere bu tür girişimleri şimdi ve gelecekte engelleyecek" diyen Hague, AB daimi karargahının çok masraflı olacağı ve NATO ile AB arasındaki bölünmüşlüğü artıracağı uyarısında bulundu. Başını Fransa'nın çektiği AB üyeleri, güvenlik ve savunma alanında daha iyi koordinasyon için daimi karargah oluşturulmasını istiyor.