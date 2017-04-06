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İngiltere Büyükelçisi'nden Ertem Şener’e esprili cevap

Richard Moore, sosyal medyada verdiği esprili cevaplarla tanınıyor

06 Nisan 2017 21:54

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, paylaştığı bir bahar fotoğrafı sonrası kendisini "darbe istemekle" suçlayan, küfreden ve “İngiliz köpeği” diyen Ertem Şener isimli sunucuya yanıt verdi.

Sosyal medyada yaptığı espriler ile bilinen Moore'un, Şener’e etiketleyerek paylaştığı mesajda bir bir "İngiliz köpeği"nin fotoğrafı yer aldı.

Ne olmuştu?

Richard Moore'un baharın gelişine yönelik bir mesaj yayımlanmış, Şener bu mesajın üstüne "Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan , Lale'den konuşamaz ! O.... Çocuğusunuz" demişti.

Şener, Büyükelçi Moore'un aynı paylaşımını alıntıladığı başka Tweet'lerde ise şunları yazdı:

"İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır !!! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler ! Bunlar ne alçak insanlar !!! Bu adamlar HAYIR kampanyası yapıyor , DARBE istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardan, bu alçaklardan. İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar.Diyorlar ki ;Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktı. Gelin ulan yine gelin"

"Kim bu aptal?"

Moore, daha sonra Şener'e "aptal" dedi ve "Bu kim" diye sordu. 


 

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