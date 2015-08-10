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İngiltere Büyükelçisi: PYD'yi PKK ile aynı görmüyoruz

'Suriyeli Kürtler görmezden gelinemez'

10 Ağustos 2015 14:41

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, “Eğer PYD ve YPG’nin IŞİD’e karşı savaşta faydasını görmeselerdi, o örgütlere destek vermeyeceklerini” belirterek, “PKK İngiltere’de kanunen bir terörist örgüt. PYD’yi bu şekilde görmüyoruz” dedi.

Türkiye’de 1,5 yıldır görevde olan Büyükeçli, “Biz PYD’ye maddi destek sağlamıyoruz. Ancak zaman zaman siyasi danışmalar çerçevesinde kendileriyle görüşüyoruz” diyerek, “Suriyeli Kürtlerin görmezden gelinemeyeceğini” savundu.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Moore, Suriye’de hangi savaşçı gruplara yardım edileceğine nasıl karar verdiklerinin sorulması üzerine, “Seçerken ince eleyip sık dokumanız şart. Muhalif gruplara herhangi bir şekilde yardım etmeden önce emin olmak istiyoruz. Bizim için önemli olan bu grupların Suriye’nin siyasi yapısı için kapsayıcı bir vizyona bağlı olmaları. IŞİD zaten malum özel bir kategori artık. Ama El Kaide ile bağlantılı diğer radikal örgütler kesinlikle denklem dışında” dedi. Büyükelçi, bu radikal örgütlere örnek olarak El Kaide’nin bir parçası olduğunu söylediği El Nusra’yı verdi.

 

'700 İngiliz vatandaşı IŞİD'e katıldı'

 

“ABD’nin, PYD’yi IŞİD’e karşı büyük ölçüde desteklediğini ve bu durumda bir değişiklik görmediğini” söyleyen Moore, İngiltere’den bugüne kadar 700 İngiliz vatandaşının IŞİD’e katıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Türkiye’de yürütülen barış sürecini desteklediklerini ve Tayyip Erdoğan’a çok kredi verdiklerini belirten Büyükelçi “Bence bugün herkes terör yerine demokratikleşme, kimlik ve hakların konuşulduğu noktaya geri dönmek istiyor” dedi.

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