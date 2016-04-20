İngiltere büyük kutlamaya hazır



Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü için büyük hazırlıklar yapıldı. Kraliçe'nin yaşadığı Windsor Sarayı, Birleşik Krallık bayrakları ve çiçeklerle donatılmış durumda. Medya ise Kraliçe'nin yaşamına ilişkin söyleşiler, görüntüler ve belgeseller ile birbiriyle yarış içinde.

Prens George Kraliçe'den rol çaldı

Kraliçe'nin 90. doğum günü onuruna basılan yeni bir pul serisi de halkın büyük beğenisini kazandı. Pulda Kraliçe II. Elizabeth, oğlu Charles, torunu William ve torununun oğlu George ile birlikte görülüyor.

Fotoğrafta küçük George muzipce gülümsemesi medyada “Prens George Kraliçe'den rol çalıyor” yorumlarına neden oldu.

Top atışları ve havai fişekleri

Kutlamalara 21 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde Kraliçe saraylarından top atışları ile başlanacak. Akşam ise tüm İngiltere'de havai fişekler atılacak. Bunlardan ilkini ise Kraliçe bizzat Windsor Sarayı'nda ateşleyecek. Prens Charles sarayda annesi onuruna şölen verecek.

Medyada çıkan haberlerde bu açık hava partisinin 10 bin kişiyi kapsayacağı söyleniyor. The Times Gazetesi, yaş günü kutlamalarında Buckingham Sarayı’na giden yolların da binlerce masayla donatılacağını haber veriyor.

Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere'de en uzun süre yaşayan hükümdar unvanına sahip.