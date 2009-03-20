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Ekonomi

İngiltere bütçe açığında rekor bekliyor

İngiltere'nin 200 milyar sterline ulaşacağı tahmin edilen bütçe açığının kamu maliyesindeki bozulmadan kaynaklandığı açıklandı.

20 Mart 2009 02:00

İngiltere'nin bütçe açığının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği, 200 milyar sterline ulaşacağı tahmin edilen bu açığa kamu maliyesindeki bozulmanın yol açtığı belirtildi.

IMF tahminleri, ülkede borçlanmanın, milli gelirin yüzde 11'i seviyesine çıkacağına işaret ederken, buna vergi gelirlerindeki düşüş ve işsizlere yapılan maddi yardımlardaki artışın yol açtığı ifade edildi.

İngiltere Hazinesi ise 2009-2010 yılında İngiltere'nin bütçe çağının geleceği noktayı 118 milyar sterlin olarak tahmin ediyordu.

İngiltere'nin bütçe açığıyla ilgili tahminlerin, İngiliz hazinesinin şubat ayı içinde 9 milyar sterlin, geçen yılın aynı dönemine göre 8 kat daha fazla borçlandığının açıklanmasıyla aynı günlere denk geldiğine işaret eden uzmanlar, İngiltere'nin toplam borcunun ise 1997 yılının 2 katına, 717 milyar sterline tırmandığını hatırlattı.

Uzmanların, kamu maliyesinin alarma yol açacak kadar hızlı biçimde bozulmaya devam ettiği uyarısında bulunduğu İngiltere'de, Ernst&Young'un baş ekonomisti Peter Spencer da, ekonomideki küçülmenin sürdüğü ve genel görünümün "bozuk olduğu" yorumunda bulundu.

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