İngiltere bu 'nikâhı' konuşuyor

İngiltere'da 15 yaşındaki Jolean Cox internette tanıştığı Türk garson Aytaç Aylanç’la Marmaris’te ‘imam nikâhı’ kıydı.



Annesi Sue’nun kızının ‘imam nikâhı’yla evlenmesine izin vermesi, İngiltere’de tepkilere yol açtı. News of the world gazetesinde yer alan habere göre Cox, okulu Aralık 2007’de bırakarak Türkiye’ye kaçtıktan birkaç hafta sonra Müslüman oldu. Jolean’ın evliliğini annesine bir kısa mesajla duyurduğunu kaydeden gazete, annenin kızını, “O, son derece olgun. 25 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip. Bu nikâh biraz şaşırtıcı gelebilir, ama hiç değilse burada olduğu gibi sokaklarda, alkol, uyuşturucunun kucağında değil“ diye savunduğunu belirtti. Jolean, “Türkiye’ye yerleşmesiyle hayatında iyi yönde müthiş bir değişim olduğunu, İslam dinine geçmenin ise disiplin ve istikrarın hayatında hakim olmasına yardım ettiğini” söyledi.