İngiltere bu imamı durduramıyor

T24 - Afganistan’da savaşan İngiliz askerlerine Nazi benzetmesi yapan bir İslami örgüt lideri, bölgede yaşanan Müslüman ölümlerine dikkat çekmek için bir protesto yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı. Yürüyüşün Afganistan’da ölen İngiliz askerlerin anısına düzenlenen törenlere ev sahipliği yapmakla ünlenen bir kasabada gerçekleştirilecek olması İngiltere'yi ayağa kaldırdı.







Islam4UK örgütünün lideri Anjem Choudary, Afganistan’da hayatını kaybeden masum Müslüman erkek, kadın ve çocuklara dikkat çekmek için İngiltere’nin Wiltshire şehrindeki Wootton Bassett kasabasında bir yürüyüş gerçekleştireceklerini söyledi.









Wootton Bassett kasabası, 2001 yılından bu yana Afganistan’da hayatını yitiren 246 İngiliz askerinin birçoğunu anmak için düzenlenen geniş katılımlı törenlere ev sahipliği yapmasıyla ün kazanmıştı.







Nazi benzetmesi





Öte yandan İslami liderin Daily Mail gazetesi tarafından yayımlanan açıklamaları da İngiliz kamuoyunda büyük tepki gördü. Chodary, Afganistan’da ölen İngiliz askerlerini İkinci Dünya Savaşı’nda mücadele eden Nazi saldırı birliklerine, 11 Eylül New York ve 7 Temmuz Londra terör eylemlerini düzenleyenlere benzetti.







Chodary, “Eğer 11 Eylül ve 7 Temmuz saldırılarını düzenleyenler için törenler düzenlense İngiliz halkı nasıl hissederdi” dedi.





“Amacımız provokasyon değil"





Chodary, yer olarak Wootton Bassett kasabasının seçilmesindeki amacın daha fazla medya ilgisi çekmek olduğunu itiraf ederken, tarihi henüz açıklanmayan yürüyüşün hedefinin provokasyon olmadığını söyledi.







İslami lider internetten Afganistan’da ölen İngiliz askerlerin ailesine yazdığı açık mektupta, “Amacımız İngiliz halkını neden askerlerinin evlerine ceset torbalarında döndüğü ve savaşın gerçek bedeli hakkında düşünmeye itmek” dedi.







Yürüyüşe karşı çıkanlar sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta şimdiden 180 bin imza toplarken, Başbakan Brown bu girişimi kınadı.







Brown, hayatını kaybeden askerlerin ailelerini rencide edecek bir eylemin kabul edilemez olduğunu ifade etti.



