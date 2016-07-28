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Dünya

İngiltere bu davayı konuşuyor: Boğazını sıkmamı istedi zevk alıyor sandım

Zanlı Edward Tenniswood cinayet ve tecavüz suçlarıyla yargılanıyor

28 Temmuz 2016 21:45

İngiltere’nin Northampton kentinde yaşanan korkunç bir olay, İngiliz basınında manşetlere taşınmaya devam ediyor. Henüz üniversitede öğrenim gören ve aynı zamanda 'barmaid' olarak çalışan 20 yaşındaki India Chipchase, muhasebeci Edward Tenniswood’un (52) evinde ölü bulundu.

Cinsel ilişki sırasında genç kadının boynunu sıkarak boğulmasına neden olduğu iddia edilen Tenniswood, cinayet ve tecavüz suçlarıyla yargılanıyor.

 

Boynunu sıkmasını istemiş

 

Zanlının iddiasına göre; ilişkiye girdikleri sırada genç kadın, Tenniswood’dan boynunu elleriyle sıkmasını istedi.

İlişki sonrasında yorgun düştüğünü ve bilincinin yerinde olmadığını ifade eden 52 yaşındaki adam, o anda Chipchase’in öldüğünü anlamadığını, genç kadının yorgunluktan uyuyakaldığını düşündüğünü öne sürdü.

 

Yemek aldıktan iki saat sonra eve geldi

 

Ardından yemek almak için evden çıktığını söyleyen İngiliz adam, birkaç saat sonra geri döndüğünü ve yatağındaki genç kadını uyandırmaya çalıştığını fakat Chipchase’in nefes almadığını söyledi.

Tenniswood, mahkemedeki jüri üyelerine genç kadının ilişki sırasında felç ya da beyin kanaması nedeniyle öldüğünü iddia etti ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

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India ChipchaseEdward Tenniswoodtecavüzcinayet

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